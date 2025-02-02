CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, yeni açılan ve iki gün sonra bozulan Keşan-Enez Yolu’nda AK Parti’yi eleştirdi. Başkan Çakır, "Beceriksizlik bir kez daha ortaya çıktı" dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, Keşan-Enez Karayolu’nun 30 Ocak 2025 tarihinde açıldığı ve 2 gün sonra Kılıçköy girişinin bozulduğu yolda incelemelerde bulundu.

Başkan Çakır, yol yapım süreci boyunca yaşanan aksaklıklara ve bozulmaların sorumlularına dikkat çekti.

Yolun 6 ayı geçkin bir süre boyunca yapılmaya çalışıldığını belirten Başkan Çakır, “Keşan-Enez arası toplamda 60 kilometrelik bir yol ve bunun yalnızca 2.5 kilometrelik kısmı 6 ayda tamamlanabildi. Ancak 2 gün sonra tekrar bozuldu. Bu, AK Parti'nin beceriksizliğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Rahmetli vekilimiz Erdin Bircan, önceki dönem vekilimiz Okan Gaytancıoğlu ve vekillerimiz Keşan-Enez yolu ile ilgili olarak bir çok soru önergesi vererek gündemde tutarak yolun yapılması için çok çaba harcadılar onlara buradan şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, İlçe Sekreteri Muzaffer Özcan, Yönetim Kurulu Üyeleri Bülent Saylam, Merve Küçük, Özge Hesna Özgül Çepil, Keşan’dan Kılıçköy’e girişteki bozuk yolun olduğu bölümde incelemelerde bulundu.

30 Ocak'ta açılan ve 2 gün sonra bozulan yolla ilgili eleştirilerini sürdüren Başkan Çakır, "Yola baktığınızda yol çamura benzer bir asfalt sermişler. Hamur olmuş yol. Açmış olmak için bu yolu bitirdiklerini söylemişler. Buradan görüyoruz ki işte AKP’nin yaptığı iş bu. AK Parti demek bir kere daha anlıyoruz ki beceriksizlik demek, AK Parti demek liyakatsizlik demek, AKP demek iş bilmezlik demek, AKP demek bu memleketin bu insanların vergilerini çarçur etmek demek, tüyü bitmemiş yetimin hakkını buralarda heba etmek demek.” dedi.

KEŞAN-ENEZ YOLU İLE İLGİLİ SORULAR

CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, Keşan-Enez yolu ile ilgili şu soruları yöneltti:

Öncelikle şunu soruyorum 60 kilometrelik yolun 2.5 km’sine neden 6 ay harcadınız? Liyakatli bir mühendislik ve planlama yaptınız mı, siz bizim sorduğumuz sorulara cevap vermiyorsunuz o yüzden ilk soruyu ben cevaplayacağım ki alış alışın rahatlayın hayır, yapmadınız işte gördük burada nedir liyakat var ne bir planlama var onu görüyoruz burada açık açık. Açıldıktan iki gün sonra bozulmuş bir yolun hangi standartlarda yapıldığını bizlere kamuoyuna milletimize açıklayabilir misiniz? Siz bu yolun ihalesini hangi firmaya verdiniz ve bu firma AKP döneminde şimdiye kadar şimdiye kadar hiç kamusal bir hale aldığı mı sizlerden bunu cevabını istiyorum. Dördüncü sorum bozulan yolun yeniden yapılması için vatandaşımızın ödediği vergilerden ne kadar daha harcama yapacaksınız ve bu zararın ziyanın sorumlusu kim olacak? Bunun sorumluluğunu kim üstlenecek? Yol tamamlanmadan önce gerekli denetimleri yaptınız mı, yaptırdınız mı yaptıysanız bu denetimleri yapan kurum ve kuruluşlar kimler? Bize bunları açıklayın, bize bunları açıklamak zorundasınız. Bu süreçte bu insanların ciddi bir zamanda mal kaybı da var zarar ziyanı da var bu zarar ziyanın giderilmesi için herhangi bir tazmin planınız var mı? Bu insanların zararını karşılayacak mısınız? Ayrıca bu soruyu eklemek istiyorum buraya gelmek Büyükdoğanca Köyü’nden çok kötü stabilize yoldan Kılıçköy’e bağlanmaya çalışıyorduk. Biz buraya her geldiğimizde bizim araçlarımızda hayır kalmadı bunların tazminini karşılayacak mısınız? Bu başarısızlığın siyasi ve bürokratik sorumluluğunu kim üstlenecek? Sizde üstlenecek bir yetkili var mı yoksa her zaman olduğu gibi AKP yine bu başarısızlığı sessiz kalarak örtbas mı edecek? İki gün önce iki gün önce sizler geldiniz bu sanat eserinin önünde fotoğraf çekildiniz ben merak ediyorum acaba aynı heyet gelip bugün yine burada aynı fotoğrafı verebilecek mi?