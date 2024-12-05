Edirne Keşan'da SYDV’da Mütevelli Heyeti’ne Bayram Ali Kalfalar ve Kadir Yotaz seçildi. Kalfalar ve Yotaz, görevine 1 Ocak 2025 itibariyle başlayacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın mütevelli heyeti adına köy ve mahalle muhtarlığı seçimleri yapıldı.

Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Abdullah Kemik, mahalle muhtarları adına Mustafa Kemal Paşa Mahalle Muhtarı Bayram Ali Kalfalar ve Köy Muhtarları adına Siğilli Köyü Muhtarı Kadir Yotaz’ın seçildiğini belirterek, her iki muhtarı da tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kalfalar ve Yotaz'ın 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren Keşan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda mütevelli heyeti olarak göreve başlayacağı öğrenildi..