Edirne'de Karlıköy ve Yeşilköylüler ikinci taş ocağı davası için de dava açtı. Dava dilekçesi gönüllü Avukat Sevda Şimşek tarafından mahkemeye teslim edildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Karlıköy ve Yeşilköy arasında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açılmasına karar verilen taş ocaklarına Edirne Valiliği’nce verilmiş olan "ÇED Gerekli Değildir" kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için Edirne İdare Mahkemesi’ne açılan dava dosyası, Edirne İdare Mahkemesi’ne iletilmek üzere gönüllü dava avukatı Sevda Şimşek ile 10 davacı tarafından Keşan Adliyesi’nde ilgili birime teslim edildi.

Keşan Adliye Sarayı önünde toplanan Karlıköy ve Yeşilköylülere çok sayıda vatandaş, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, SOL Parti Keşan İlçe Başkanı Ali Erol Durmaz, Keşan Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Yavaş ile CHP Keşan Kadın Kolları üyeleri, dernek, STK’da destek verdi.

Gönüllü dava avukatı Sevda Şimşek, adliye önünde yaptığı açıklamada, ‘’ Edirne ili Kesan İIçesi Karlıköy Köyü Mevkinde Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Tarafindan Yapılması Planlanan 22/2024-02 Numaralı (ER:3492515) "Hammadde Üretim izin Belgeli Andezit Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi Projesi" ile ilgili Olarak Karlıköy ve Yeşilköy halkı andezit ocağını istemediğini ve haklı gerekçelerini ihtiva eden 912 adet dilekçeyi 30.7.2024 tarihinde Edirne Valiliği Cevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği il Müdürlüğü'ne göndermiştir. Ancak idare bu hususta gereğini yapmamış hatta proje için "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı vermiştir. Anayasaya, çevre hukuku ve planlama ilkelerine, hukuka ve bilimsel gerçekler ile kamu düzeni ve kamu yararına aykırı bu hatalı kararın Yürütmesinin Durdurulmasi ve iptali talepli Edirne İdare Mahkemesine dava açılmıştır. Doğal hayata zarar verecek olan bu madenin açılmaması için hukuki mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.

Açılacak andezit maden ocağının nüfus yoğunluğu olan köylere mesafesi ortalama 1.2 km civarı ve maden ocağı orman alanı içinde yer aldığına dikkati çeken Av. Şimşek, "Maden ocağından taş çıkarma esnasında oluşan zararlı toz emisyonları köy halkının sağlığına zarar verecek, ormanlık alanı ve içindeki canlıları yok edecektir. Köydeki tarım arazilerinin ve hayvanların da zarar görmesi kaçınılmaz olacaktır. Daha da önemlisi maden ocağının açılmasına ilişkin karayollarınca hazırlanan projede 5 yıl sonra maden alma işlemi bitince alanın nasıl rehabilite edileceğine ilişkin hiçbir değerlendirme yoktur. Bu proje de kamu yararı da yoktur. Tüm bu izah edilen hususlar karşısında köy halkı olarak idareye yapılan başvuruda projenin iptal olmasını beklerken maalesef çed karar gerekli değil kararı çıkmış ve maden ocağı yapımının önü açılmıştır. Ancak bu karar mücadelemize engel olmayacaktır. Projenin iptali için elimizden gelen her şeyi yapmak için mücadele edeceğiz" dedi.