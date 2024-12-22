Edirne'nin Keşan ilçesinde yer alan ve 2022 yılının Ekim ayında yıkımı gerçekleştirilen İnönü İlkokulu’nda yeni bina çalışmaları hızla devam ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde içerisinin tamamen boşaltılması sonrasında yıkım işlemleri tamamlanan İnönü İlkokulu’nda hafriyat çalışmaları kısa sürede tamamlanmış ve temel atılmıştı.

O tarihten bu yana hızla ilerleyen projede duvarlar yükselmeye başladı.

Hatırlanacağı gibi binanın yıkımı sonrasında İnönü İlkokulu’nda eğitim gören öğrenciler, ilk olarak Kurtuluş İlkokulu’na, ardından ise Atatürk Ortaokulu’na yönlendirilerek eğitimlerine devam etti. Yeni binanın tamamlanmasıyla öğrencilerin daha modern ve çağdaş bir ortamda öğrenim göreceği belirtiliyor.

Veliler ve öğrenciler, yeni binanın tamamlanacağı günü sabırsızlıkla beklerken, projenin hızla ilerlemesi memnuniyet oluşturdu.

Eğitim standartlarını yükseltecek olan okulun 2026 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.