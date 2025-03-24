Edirne'de Keşan Lokantacı Kahveci ve Otelciler Esnaf Odası’nın talebi doğrultusunda, Keşan Belediye Encümeni umuma açık işletmelerin açılış ve kapanış saatleri güncellendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde işletme açılış-kapanış saatleri güncellendi Erikli ve Yayla Sahil işletmeleri için yaz saatleri belirlendi

Yeni düzenleme Keşan Lokantacı Kahveci ve Otelciler Esnaf Odası’nın girişimiyle yapılırken, Oda yönetiminin Keşan Belediye Encümeni'ne sunduğu dilekçe doğrultusunda söz konusu saatler farklı işletme türlerine göre detaylandırılarak oybirliği ile güncellendi.

Keşan Lokantacı Kahveci ve Otelciler Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Çakmak, taleplerine olumlu yanıt vererek kararı hayata geçiren Belediye Başkanı Mehmet Özcan ile Belediye Encümenine teşekkür etti. Yeni düzenlemenin, esnafın hizmet sürekliliğini sağlama ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunma adına önemli bir adım olduğu belirten Oda Başkanı Hüseyin Çakmak, söz konusu güncellenen saatleri paylaştı:

KEŞAN ŞEHİR İÇİ İŞLETME SAATLERİ

Köfteci, kebapçı, lokantacı, çorbacı: 06:00 – 02:00

Park bahçe, çay bahçesi, pastane, kafeterya: 06:00 – 02:00

Seyyar yiyecek-içecek araçları: 06:00 – 02:00

İçkili lokanta, birahane, barlar: 09:00 – 02:00

Pavyon, gazino, taverna, gece kulübü: 09:00 – 04:00

İnternet salonları ve kahvehaneler: 06:00 – 01:00

Halı saha, lunapark, spor salonları: 09:00 – 24:00

Düğün salonları: 08:00 – 24:00

Apart hotel, motel, pansiyonlar: 24 saat açık

ERİKLİ VE YAYLA SAHİL İŞLETMELERİ İÇİN YAZ DÜZENLEMESİ

Canlı müzikli içkili işletmeler: 09:00 – 02:00

Lokantalar, çorbacılar, seyyar yiyecek-içecek araçları: 06:00 – 02:00

Park bahçesi, çay bahçesi, pastane, kafeterya: 06:00 – 02:00

İçkili lokanta, birahane, barlar: 09:00 – 02:00

İnternet salonları ve kahvehaneler: 06:00 – 01:00

Halı saha, lunapark, spor salonları: 09:00 – 24:00

Düğün salonları: 08:00 – 24:00

Apart hotel, motel, pansiyonlar: 24 saat açık