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Edirne'nin Keşan ilçesinde Dr.Ali İhsan Çuhacı İlkokulu’na giden öğrencileri aileleri, sabah erken saatlerde okula giden öğrencilerin trafik sorunu nedeniyle zor anlar yaşadıklarını açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Aileler, sabah erken saatte kalkan çocuklarını genelde okula kendilerinin götürdüğünü belirterek, okul yolunda belediyenin yaptığı çalışmalarla daraltılmasının zor anlar yaşanmasına neden olduğunu söyledi.

Yolun bazı yerlerinde kaldırım olmaması, kaldırım olan yerlerde de araçarın park etmesi nedeniyle zaman zaman yoldan inerek, tehlikeli anlar yaşadıklarını belirten vatandaşlar, "Sıkıntı olması nedeniyle çocuklarımızı kendimiz okula götürüyoruz, okul çıkışında da alıyoruz. Yaşadığımız bu sıkıntıya dikkat çekiyor ve en azından okul giriş saatleri öncesi kaldırıma araç parklarının engellenmesini talep ediyoruz. Kaymakamımız Cemalettin Yılmaz ve Milli Eğitim Müdürümüz İlhan Saz’ın bu konuyla ilgili gerekli çalışmayı başlatmasını diliyoruz” diyerek dert yandı.