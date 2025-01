5 Ocak 2015 tarihinde kurulan Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği 10. Yılını kutluyor. Kurulduğu günden bu zamana kadar yaptığı başarılı çalışmalarla göz dolduran KEDAK’ın çalışmalarına ara vermeden devam edeceği bildirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - KEDAK Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Yumuşak 2025 yılında birçok proje hedeflediklerini belirterek, Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği'nin 10 Yılını kutladı.

"Bugün, bir on yılın ardından geriye dönüp baktığımızda, gözlerimizdeki gurur ve yüreğimizdeki derin mutluluk, her şeyden daha kıymetli" diyen Başkan Yumuşak, "10 yıl, bizlere "yardım etmek"ten daha fazlasının ne demek olduğunu öğretti: Birlikte olmak, dayanışma göstermek, iyiliği her koşulda öncelemek. Her bir üyesi, gönüllüsü, destekçisiyle, Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği, afet anlarında sadece bir arama kurtarma ekibi olmaktan çok daha fazlası oldu. Biz, bir aile olduk. Her biri farklı bir yoldan, farklı bir hayat anlayışından gelen insanlarımız, afetin ortasında birer umut ışığına dönüştü. Bizler, birbirimizi tanımadan da olsa “aile” olduk. Çünkü biliyorduk ki, o an her bir can, sadece bir arama kurtarma ekibinin değil, tüm insanlığın sorumluluğundadır” dedi.

“Amaçlarının bir toplumun karşılaştığı felakette, can kaybını en aza indirgemek, yaraların en hızlı şekilde sarılmasına yardımcı olmak, doğal afetlere karşı daha hazırlıklı bir toplum inşa etmek olduğunu ifade eden Başkan Gökhan Yumuşak, her zaman bu derneği sadece bir kuruluş olarak değil, her şeyden önce bir umut kapısı olarak gördüklerini söyledi. Yumuşak, “10. yılımızda, hep birlikte geriye dönüp baktığımızda sadece kazandığımız başarıları değil, aynı zamanda bu yolda büyüttüğümüz sevgiyi, bağlılığı ve güveni de kutluyoruz. Daha nice 10 yıllara, daha nice umut dolu günlere" mesajını verdi.