Ekonomik olarak zor şartların yaşanmaya başlanmasının ardından ev kiraları ve fiyatlarında büyük bir artış yaşanmaya başlandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Görüşlerine başvurduğumuz konunun uzmanları olan emlakçılar, ülkede yaşanan son dönemdeki zamların ev kiralarına ve fiyatlarına da yansıdığını belirterek “Bu süreçte emlak sektörü de büyük zarar görüyor. İşlerimizde büyük düşüşler yaşanıyor” dedi.

Edindiğimiz bilgilere göre Keşan’da ev kira fiyatları ile ve fiyatları şöyle;

EV KİRA FİYATLARI

1+1 Boş Daire : 6.000

1+1 Eşyalı Daire: 7.500-8.000

2+1 Boş Daire: 8.000-8.500

2+1 Eşyalı Daire: 8.500-10.000

3+1 Boş Daire: 10.000-12.000

3+1 Eşyalı Daire: 12.00-14.00

EV FİYATLARI

1+1 : 1 milyon-1.5 milyon

2+1: 1.5 milyon 2 milyon

3+1: 2 milyon-3.5 milyon

Bu arada devlet tarafından kiracıların kiraları sona erdiği takdirde artışın yüzde 25’ten fazla yapılamayacağı şeklinde açıklamada bulunulmasına rağmen kiracılar bu yüzde 25 oranını aşarak ev sahiplerinin artış oranını kabul ederek evlerinde kalmaya devam ediyor.

Kiracılar bu artışları kabul etmelerinin nedenlerinin de yeni bir eve çıktıklarında çok daha yüksek kira ödemek zorunda kalmak olduğunu dile getiriyor.