Edirne Keşan’da trafik ekipleri tarafından kış lastiği kullanmayan 10 sürücüye ceza yazıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, güvenli bir trafik akışı ve sıfır kaza düsturuyla meydana gelen can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor.  Bu kapsamda, Keşan ilçesi Keşan-Enez yolu mevkii sabit trafik kontrolünde yolcu ve eşya taşıyan araçların kış lastiği denetimi yapıldı.

Edirne Jandarması'ndan Gala'da denetimlere devam Edirne Jandarması'ndan Gala'da denetimlere devam

Denetimlerde, mevsim şartlarına uygun lastik kullanmayan 10 sürücüye yasal mevzuat çerçevesinde gerekli yaptırımlar uygulandı.