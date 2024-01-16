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Edirne Keşan’da trafik ekipleri tarafından kış lastiği kullanmayan 10 sürücüye ceza yazıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, güvenli bir trafik akışı ve sıfır kaza düsturuyla meydana gelen can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Keşan ilçesi Keşan-Enez yolu mevkii sabit trafik kontrolünde yolcu ve eşya taşıyan araçların kış lastiği denetimi yapıldı.

Denetimlerde, mevsim şartlarına uygun lastik kullanmayan 10 sürücüye yasal mevzuat çerçevesinde gerekli yaptırımlar uygulandı.