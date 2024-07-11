Berber ve kuaförlerin haftada bir gün tatil yapması ile ilgili açıklamada bulunan Keşan Berberler ve Kuaförler Odası eski başkanı Salih Özkan karara büyük tepki gösterdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Berberler ve Kuaförler Odası eski başkanı Salih Özkan, "Kuaförler olarak zorla yapılan kapamayla yılda 52 gün tatil mi yapacağız" diyerek tepki gösterdi.

Tatile kimsenin karşı olmadığının belirten Özkan, “Herkes tatilini yapabilir, tatil gününü zorlamayla yasaklarla yapılması yanlıştır. Erkek kuaförleri Pazar günü kadın kuaförlerine ise Salı günü tatil kararı verildi. Bizim de hakkımız var, biz koyun sürüsü değiliz, biz de tatil yapmasını biliyoruz illa bunu yasaklarla yapmak zorunda değiliz" dedi.

Devlet olarak esnafa destek olunacağına köstek olunmaya çalışıldığını ifade eden Özkan, "Salı günü bayan kuaförleri kapalı düğün yapacaklar gelin saçını nasıl yaptıracaklar. Korku dünyasında mı yaşamak istiyoruz? Yoksa özgür bir dünyada mı yaşamak istiyoruz? Bizim demek istediğimiz şu, herkes istediği zaman tatilini yapsın, bugün bir fabrikada çalışan işçi 365 günde zorla 10 gün tatil yapabiliyor. Biz yılda 52 hafta var, 52 gün zoraki yasakla tatil yapmaya kalkıyoruz. İki elinle çalışıp yan geliri olmadan, çoluk çocuk okutmak ev kirası, dükkan kirasını ödemek bunu yaşayanbilir. Hele şu ekonominin zor olduğu günlerde bu tatil kararı çok yanlış. Bütün üyelerimizi toplasınlar referandum yapsınlar, referandum da çıkan karara saygı duyalım. Ama zorla, yasakla, cezayla, senin ruhsatını iptal edeceğim, dükkanı kapatacağım demekle olmaz. Gelsin dükkanı kapatsınlar. Hangi devirde yaşıyoruz artık millet uzayda yerleşmeyi düşünüyor, biz daha neyi konuşuyoruz. Biz de tatil için o kadar aklımız yok mu?" diyerek dert yandı.

Bu uygulamanın ekmekle oynamak olarak kabul ettiğini ifade eden eski başkan Salih Özkan, eleştirilerinde şunları kaydetti:

"Devlet bize destek olması gerekirken, köstek olması çok üzücü bir şey. Hele böyle ekonomik sıkıntılar yaşadığımız günlerde, bizim Bağkur’umuzu ödemek için sorunlar yaşarken bizim Federasyon başkanımız bizi kapatmaya çalışıyor. Böyle bir şey var mı? Sen nasıl federasyon başkanısın? İnsan meslektaşını kapatır mı ya? Bırak çalışan çalışsın. Bir yılda 52 hafta var sayın federasyon başkanım Bayram Karataş, yanlış anlamayın beni 52 gün bu. 52 gün bir insanın kazancını hesaplayın çalışmadı, bu geliri kim karşılayacak. Devlet mi karşılayacak veya federasyonumuz mu karşılayacak? Ev kirası Keşan gibi yerde 15 bin TL olmuş, dükkan kirası, Bağkur’u esnaf ödemekte zorlanıyor. Bugün bir zincir marketleri var onlar niye kapatılmıyor. Onu da haftada bir gün kapatsın. Bizim federasyon başkanımız bizim önümüzü açacağına bizim için bazı desteklere kafayı yoracağına, bize öncülük edeceğine kapanmamızı istiyor, ne kadar güzel bir şey değil mi? Dükkanlarımızı komple kapatalım o zaman sayın başkanım rahat olacaksanız.”