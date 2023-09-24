Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kıraathanelerde kumar oynandığı bilgisi üzerine denetim yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yapılan denetimde, Büyük Cami Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede 26 kişinin UYAP ve üst araması yapıldı.

Aramada herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken, bir oyun masasından 1000 TL para ele geçirildi.

Ele geçirilen paraya el konulurken, 4 kişiye "kumar oynamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü, kumar oynamanın suç olduğunu ve bu tür faaliyetlerin önüne geçmek için denetimlerin aralıksız devam edeceğini kaydetti.