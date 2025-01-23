Edirne İl Jandarma Komutanlığı’nın kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Keşan Gökçetepe köyünde düzenlenen operasyonda 384 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda damıtma kazanı ve diğer ekipmanlara da el konulurken, bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık olaylarının önlenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT Dedektifleri, Gökçetepe köyünde düzenledikleri denetimlerde önemli bir operasyona imza attı.

M.K. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda: 284 litre sahte rakı, 45 litre sahte bira, 55 litre sahte şarap, 1 adet damıtma kazanı, 1 adet kapak sıkma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen kaçak içkiler ve ekipmanlara el konulurken, bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarma yetkilileri, kaçakçılıkla mücadeleye halkın desteğiyle daha güçlü bir şekilde devam edeceklerini belirtti.