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Başkan İnan, MHP’nin Genel Başkanı Alparslan Türkeş’i rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, “Kendisi için bugün Keşan’da Keşanlılara hayır lokması dağıttık“ dedi.

Alparslan Türkeş Meydanı’nda düzenlenen lokma dağıtım törenine MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan ile Cumhur İttifakı ortağı AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir ve yönetim kurulu üyeleri ile belediye meclis üyeleri katıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde MHP İlçe Başkanlığı, kurucu başkanları Alparslan Türkeş’in 28. ölüm yıl dönümü dolayısıyla lokma hayrında bulundu. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - MHP Keşan İlçe Başkanlığı, MHP’nin merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in 28'nci ölüm yıl dönümünde hayır lokması dağıttı.

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