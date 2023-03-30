Edirne'nin Keşan ilçesinde Millet İttifakı’nın 6 ilçe başkanı CHP Keşan İlçe Başkanlığı’nda bir araya gelerek, seçimlerden önce ilk kez buluştu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Keşan İlçe Başkanlığı’nda başlayan ve CHP Keşan İlçe Başkanı Saner Özdilek, İYİ Parti Keşan İlçe Başkanı Gökhan Yılmaz, Demokrat Parti Keşan İlçe Başkanı Şaban Balkanlı, Saadet Partisi Keşan İlçe Başkanı Ahmet Köseler, Gelecek Partisi Keşan İlçe Başkanı Aydoğan Ersöz ve DEVA Partisi Keşan ilçe Başkanı Kerem Harmanlı’nın bir araya geldiği toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Millet ittifakı ilçe başkanları toplantıda seçim ve seçim güvenliği ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada Millet İttifakı ilçe başkanlarının 3 Nisan Pazartesi günü İYİ Parti Keşan İlçe Başkanlığı’nda bir basın toplantısı düzenleyeceği duyuruldu.