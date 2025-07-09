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Alparslan Türkeş Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi’nde görev yapan ekipler, motosiklet kullanıcılarını durdurarak ehliyet, ruhsat ve kask kontrolleri yapıyor, gerekli uyarıları iletiyor.

HAK-İŞ’ten 81 ilde tek yürek oluyor

Edirne'de Keşan Şehiriçi Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği, Alparslan Türkeş ve Cumhuriyet Caddeleri’nde motosiklet kullanıcılarını ehliyet, ruhsat ve kask kontrolüyle denetlemeyi sürdürüyor. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde Şehiriçi Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği ekipleri, motosiklet denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

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