Edirne'nin Keşan ilçesinde Emek ve Demokrasi Platformu (Eğitim –Sen, DİSK, Emekli Öğretmenler Derneği, CHP, EMEP, Sol Parti) tarafından Müfredata Hayır yürüyüşü gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Kent Müzesi önünde kortejin toplanmasıyla başlayan etkinliğe Eğitim-Sen Keşan Temsilcisi Asalet Koç, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, Sol Parti Keşan İlçe Başkanı Ali Erol Durmaz, Keşan Kent Konseyi Başkanı Uğur Özdağlı, CHP Kadın Kolları Başkanı Emine Gegeoğlu ve 100’e yakın vatandaş katıldı.

Kortej Hastane Caddesi, Alparslan Türkeş Meydanı ve İnönü Caddesi’nden Cumhuriyet Meydanı’na ulaştı.

Atatürk Anıtı önünde yapılan basın açıklamasında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), geçtiğimiz yıllar içinde defalarca değiştirilen, eğitim müfredatında bir kez daha kapsamlı değişiklikler yapıldığı belirtilerek, 2024/2025 eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, 1., 5. ve 9. sınıflarda uygulanmaya başlanacak müfredat gibi önemli konuda yapılan hazırlıkların eğitim alanında örgütlü sendikalar ve kamuoyundan uzak şekilde gerçekleştirildiğinin altı çizildi.

Müfredat hazırlıklarının kimler tarafından yapıldığı ve nasıl geliştirildiği, hangi komisyonların ve kurumların (dernek, vakıf vb) bu komisyonlarda görev aldığı, programı geliştiren bireylerin yetkinlikleri ve uzmanlık alanlarının ne olduğu kamuoyu ile açık olarak paylaşılmadığı belirtilen açıklamada, "Müfredat değişiklik sürecinin kamuoyuna açık ve şeffaf şekilde yürütülmemiş olması yeni müfredata yönelik tepkilerin haklılığını ortaya koymaktadır. Normal koşullarda müfredat değişikliklerinin içeriğinin ne olacağı, nasıl bir değişiklik önerildiğinin bütün yönleriyle, bilim insanları, eğitim bilimciler ve eğitim sendikalarının görüşleri alınarak, çeşitli yönleriyle tartışılarak belirlenmesi gerekir. Ancak MEB, ülkenin bugünü ve geleceğini yakından ilgilendiren böylesine önemli bir konuda ‘yangından mal kaçırır gibi’ hareket etmiştir. Hazırlıklarının on yıl sürdüğü açıklanan müfredat değişiklikleri için sadece bir hafta değerlendirme süresi belirlenmiş, eleştiri ve öneriler dikkate alınmadan değişiklikler onaylanmıştır" denildi.

"Bireycilikle, milliyetçilikle, dini-milli değerler ve rekabet ile yoğrulmuş, bilimsel, sanatsal, estetik yönden zayıf, büyük ölçüde dini kural ve referanslara dayanan bir dilin kullanıldığı bir eğitim müfredatının çocuklarımıza/öğrencilerimize verebileceği hiçbir şey yoktur" vurgusu yapılan açıklamada, "Eğitim müfredatı, öğrencilere yaşamı bir bütün olarak kavramayı hedefleyen, çocuk ve gençlerin çok yönlü gelişimlerine hizmet edecek öğrenme yaşantılarını içeren laik ve bilimsel bir içerikte olmalı, demokratik bir müfredat hazırlanmalıdır. Eğitim Sen; Demokratik Kitle Örgütleri ve siyasi partilerolarak bir kez daha uyarıyoruz; eğitim müfredatı olmaktan çok uzak olan ve tek adam rejiminin yaratmaya çalıştığı dini esaslara dayalı toplum modelini temel alan, laiklik ve bilim karşıtı yeni müfredatı reddediyoruz. Eğitim ve bilim emekçileri başta olmak üzere, öğrencilerimiz, velilerimiz ve tüm kamuoyu ile birlikte bilime ve laik eğitime açıkça meydan okumak anlamına gelen müfredat değişikliklerine karşı birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz.” ifadeleri yer aldı.