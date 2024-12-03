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Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli Ç.K., işlemleri için adli makamlara sevk edildi.

Bornova'da pazarcıya temizlik ve düzen tepkisi!

Bornova'da pazarcıya temizlik ve düzen tepkisi!

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonda 112 adet sentetik ecza ele geçirildi. Selçuk GEZER / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Keşan'da Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Zati Yörüker Caddesi üzerinde durdurulan Ç.K. adlı şahsın üzerinde yapılan aramada 112 adet sentetik ecza olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

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