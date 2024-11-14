Edirne'de Keşan’ın Kızkapan köyü mevkiinde planlanan ariyet ocağı projesine “ÇED gerekli değildir” kararı verildi.Batı Ekspres / EDİRNE (İGFA) - Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Kızkapan köyü mevkiinde Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan ariyet ocağı projesi için “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı çıktı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, projenin tanıtım dosyasına da yer verildi.

Proje tanıtım dosyasına göre; 9,95 hektarlık Hammadde Üretim İzin Alanı’nın 5,45 hektarlık kısmında ariyet ocağı projesi gerçekleştirilecek.

Edirne İl Özel İdaresi’nden 23 Ağustos 2024 tarihinde I-A grubu Hammadde Üretim İzin Belgesi alınan projenin alanı, Kızkapan Köyü'nün 2,2 kilometre güneyinde bulunuyor.

Projede ariyet ocağında patlatma yapılmadan, iş makineleri kullanılarak yıllık 390 bin ton kapasite ile üretiminin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Üretilen ariyet, ürün stok alanında geçici olarak stoklandıktan sonra Edirne ve çevresindeki il ve devlet yolları, Keşan – Enez il yolu ile Keşan – Gelibolu yollarının yapım, bakım ve onarımında kullanılacak.

Proje alanı, Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı’nda ise orman alanlarında bulunuyor.