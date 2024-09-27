25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla Edirne'de Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nce öğrencilere yönelik kapsamlı bir eğitim etkinliği düzenledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliğe Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Bilgin Atlı, Belediye Meclis Üyesi Coşkun Düdük, İtfaiye Müdürü Muharrem Özşay, itfaiye personeli ve öğrenciler katıldı.

Başkan Başkan Özcan,öğrencilere, itfaiyeciliğin cesaret, özveri ve fedakarlık gerektiren bir meslek olduğunu belirterek, "Bugün, toplumumuzun güvenliğinde büyük bir rol oynayan bu kahramanları anmak ve yangın güvenliği konusundaki farkındalığı artırmak için buradayız. İtfaiyecilik haftası, sadece yangın söndürme değil, aynı zamanda yangın güvenliği konusunda eğitim almanın da önemini vurgulamak amacı taşır. Sevgili öğrenciler, yangın güvenliği bilincine sahip olmak hepimizin sorumluluğudur. Yangınlar, aniden meydana gelebilir ve doğru bir bilgiyle hareket etmek hayati önem taşır. Bugün burada alacağınız bilgiler, sizleri gelecekte olası tehlikelerden koruyacaktır. Bu etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen tüm itfaiye personeline teşekkür ederken, siz değerli katılımcılara da ilginiz ve katılımınız için teşekkür ediyorum" dedi.

Programda yangın güvenliği, acil durum müdahale yöntemleri ve itfaiye ekipmanları hakkında teorik ve pratik bilgiler verildi.

Öğrenciler, yangın söndürme tekniklerini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı bulurken, itfaiye araçlarını ve ekipmanlarını yakından tanıdılar.

Etkinlik kapsamında, itfaiye personeli öğrencilere yangın çıkışı durumunda izlenmesi gereken adımları anlatarak, güvenli davranış biçimlerini vurguladı. Ayrıca, yangın simülasyonları düzenlenerek, öğrencilerin acil durum anındaki davranışları hakkında pratik deneyim kazanmaları sağlandı.

Etkinliğe katılan öğrencilere itfaiyecilik faaliyetleriyle ilgili broşürler verildi. Ayrıca, öğrencilere meyve suyu ve kek ikram edildi.