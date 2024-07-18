Edirne İl Jandarma Komutanlığı, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Keşan ilçesinde drone ile denetim gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Keşan ilçesi Gökçetepe mevki çevresinde ormanlık arazi bölgelerinde orman yangınlarına karşı drone kamera destekli havadan kontrol ve denetim faaliyeti icra edildi.

Bu kapsamda ormanlık alanlarda yangına neden olabilecek riskler ve faaliyetler havadan tespit edilerek, yangınların önlenmesi için gerekli tedbirler alındı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, orman yangınlarıyla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini ve bu tür olaylara karışan tüm şahısların yakalanması için çalışmaların aralıksız süreceğini bildirdi.