Edirne'nin Keşan ilçesinde Atatürk Ortaokulu’na giden öğrencilerin Paşayiğit Caddesi’nde yaşadığı trafik sıkıntıları için tedbir alınması isteniyorErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yenimescit Mahallesi’nde vatandaşlar Atatürk Ortaokulu’na giden öğrencilerin okula giderken, öğle yemeğinde ve okul çıkışlarında Paşayiğit Caddesi’nden geçip evlerine giderken trafikten etkilendiklerini belirterek bu konuda bir çözüm üretilmesini istedi.

Bir sigorta şirketinin Trakya Bölge Müdürü olan ve Yenimescit Mahalle halkından Şahin Öztop, öğrencilerin trafik ile ilgili yaşadığı sıkıntıları dile getirerek şunları söyledi:

“2009 yılında ben bir trafik kazasında ben kardeşimi kaybettim. Ben de bir sigorta şirketinde bölge müdürü olarak çalışmaktayım. İş kazaları ve trafik kazalarından sorumlu olarak görevimi sürdürüyorum. Paşayiğit Caddesi’nde çocuklar okullara gidiş gelişte ve öğle yemeklerinde evlerine giderken tehlike yaşıyorlar. Okul yetkililerinin, bu çocukların yaşadığı trafik tehlikesi için gerekli önlemleri almaları ve tedbirler için gerekeni yapmalarını bekliyoruz. Bu okulda aynı zamanda İnönü İlkokulu öğrencileri de eğitim öğretim görüyor. Kalabalık bir öğrenci sayısı var. Diğer okullarda Trafik Polisi’nce okul giriş çıkışlarında gerekli tedbirler alınıyor. Sayın kaymakamımızdan ve emniyet müdürümüzden de Atatürk Ortaokulu için de diğer okullardaki gibi bir yaralanma veya ölüm olmadan burada gerekli tedbirlerin alınmasını istiyorum. İlla burada bir kaza yaşandıktan sonra mı görevlerini yapacaklar. Bu sorunu okul müdürü ve öğretmenlerimiz görmüyor mu? Çarşının göbeğinde olan bir bölgeyiz. Halkımız da bu konudan şikayetçi.“

Mahalle halkı trafik nedeniyle çocuklarını kendilerinin okula getirip götürdüklerini belirterek “Her okulda trafik polisi duruyor. Sadece bu okulda neden durmuyor, sayın yetkililerden bu konuda okulumuz için de tedbirlerin alınmasını bekliyoruz" dedi.