Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 genç yaralandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Hastane Caddesi’nde meydana gelen motosiklet kazası güvenlik kameralarına yansıdı.
Saat 22.45 sıralarında Yukarı Zaferiye Mahallesi Hastane Caddesi’nde meydana gelen kazada Keşan Kent Müzesi yönünden çarşı merkezi istikametine seyreden E.G.’nin kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen ve Paşayiğit Caddesi’ne dönüş yapan E.M. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.
Çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan motosiklet, yola savrularak şehitlik parkının kaldırımına çarptı. Motosikletin sürücüsü E.G. ve arkasında oturan Ö.S. yaralandı.
Kazayı görenlerin haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan E.G. ve Ö.S. ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.