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Edirne'de Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, sorumluluk bölgesi olan Yeni Mescit Mahallesi Hasır Sokak'ta gerçekleştirdiği operasyonla ilgili önemli bir başarı elde etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde emniyet ekipleri, durumundan şüphelendiği bir şahsı durdurdu.

Yapılan kaba üst aramada dikkat çeken bir bulguya ulaşan ekipleri, Ü. K. adlı şahsın üzerinde 1 beyaz peçeteye sarılı halde bulunan daralı ağırlığı 5,35 gram olan kimyasal madde emdirilmiş tütün ele geçirildi. Söz konusu maddenin uyuşturucu olarak bilinen ve "kimyasal madde emdirilmiş tütün" olarak tabir edilen bir tür narkotik madde olarak nitelendirilddiği kaydedildi.