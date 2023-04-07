Edirne'de Saadet Partisi Keşan İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği “Geleneksel Keşan İftarı” gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İftar programına; Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Av. Sinan Tekin, Keşan İlçe Başkanı Ahmet Köseler, Milletvekili Aday Adayı Ahmet Erdoğan ve ilçe yöneticileri katıldı.

Programda bir konuşma yapan Saadet Partisi İl Başkanı Av. Tekin, son günlerde Filistin Mescidi Aksa’da yaşanan gelişmelere dikkati çekerek, "Ramazan ayında mübarek beldenin huzurunu bozmayı âdet haline getirdi. Azgın Siyonistler, Yahudilerin kutsal addettiği Hamursuz Bayramı’nı bahane ederek, Mescid-i Aksa ’da itikâfa giren Müslümanlara saldırı düzenledi. İşgalcilerin vahşi saldırısında onlarca kişi yaralanırken, en az 400 kişinin de esir alındı. Siyonist azgınların hiçbir maneviyat ve mahremiyet gözetmeksizin yaptıkları kalleş saldırıda, Müslüman bacılarımızın başörtüleri kanlar içinde kalırken, Kur’an-ı Kerim’ler bilinçli ve kasıtlı şekilde yerlere düşürüldü. Bütün bu barbarlığa rağmen dünya ise sessiz. Süslü cümlelerle bu zulmü sadece ama sadece ‘kınamak’ ise artık kifayetsiz kalıyor. Başta ülkemizdeki iktidar ve İslam aleminin yöneticileri olmak üzere tüm dünya kamuoyuna soruyoruz. Somut adımlar atmak için daha kaç masumun canının yanması gerekiyor? Kınamaktan öte artık ciddi yaptırımlar uygulamak için daha ne kadar kan ve gözyaşı akması gerekiyor?” diye konuştu.