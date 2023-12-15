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Serdar Duman Keşan Belediye Başkanlığı için MHP'den aday adaylığı formunu Genel Merkezde Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'a teslim etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu, MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan, MHP Keşan İlçe Basın Sorumlusu Ahmet Özkaya ve Ülkü Ocakları Keşan eski başkanı Serdar Duman, MHP Genel Merkezi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile görüşmelerde bulundu.

Ziyaret ile ilgili yapılan açıklamada, "31 Mart 2024 günü yapılacak olan Mahalli İdareler seçimine hazırlık kapsamında İl Başkanımız Sayın Emre Tokluoğlu ile İlçe başkanımız Sayın Adnan İnan ve yönetim kurullarımızda yapılan değerlendirmeler sonucunda İl Başkanımız Emre Tokluoğlu’nun takdiriyle iş insanı Sayın Serdar Duman Keşan Belediye Başkanlığına Aday Adayı olarak gösterilmiştir. Duman, aday adaylığı başvuru formunu Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sadir Durmaz'a teslim etmiştir. Konu ile ilgili 14 Aralık günü Genel Merkezimizde Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Prof. Edip Semih Yalçın, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Sadir Durmaz ile yapılan görüşmeler sonrası kendilerinin de uygun görmeleri neticesinde konu Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli Beyin tensiplerine sunulmuştur." ifadeleri yer aldı.

Hatırlanacağı gibi MHP'de aday adaylığına ilşikin başvuru süreci 15 Aralık 2023 Cuma (bugün) saat 17.00'de sona erecek.