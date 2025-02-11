Edirne'de Keşan Belediyesi'nin SGK borcuna karşılık mülkiyeti belediyeye ait olan İstasyon Mahallesi'ndeki 10 bin 194 metrekare arsanın satışı gündeme geldi. SGK borcuna karşılık arsa satışları gündemi Cumhur İttifakı üyelerinin ret oyuna karşılık oy çokluğuyla meclisten geçti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde Belediye Meclisi, Şubat ayına ilişkin olağan oturumunu gerçekleştirdi.

Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, belediyenin iç borçlarını temizlediklerini, SGK borçlarıyla ilgili meclisi bilgilendirdi.

SGK borçları için ciddi satış yapmadan, borcu kapatmazsak ileride 10 katını satsak bile borcun erişilemeyecek hal alacağını öne süren Başkan Özcan, "Şu anda yaklaşık 250 ya da 280 milyon TL SGK’ya borcumuz var. Arsalarla ilgili önceden farklı tasarruflarımız vardı. Bekledik. Takasa sürdüğümüz yerlerin kabul edilmesini; ama olmadı. Bunların aylık faizleri çok fazla ve aylık yüzde 4.5 civarındadır. O yüzden eski Migros’un arkasındaki yaklaşık 10 dönümlük alanın satışa çıkarılmasını meclis gündemine getirdik" dedi.

“BORÇ YÜKÜNDE DEBELENİP DURUYORUZ”

SGK borçları için Belediyeler Birliği'nin Maliye Bakanlığı ile yaptığı görüşmenin beklenmesini öneren AK Parti Grup Sözcüsü Yakup Balcı, "SGK borçları için burada bir anlaşma sağlanacak. Bence bu satışları gerçekleştirmeyin. Geçtiğimiz hafta da satışlar nedeniyle meclise katılmadık. Sata sata yarın bir şey bulamayacaksınız” dedi.

AK Parti Sözcüsü Balcı’nın eleştirilerine cevap veren Belediye Başkanı Mehmet Özcan, “Önemli olan önümüzdeki engeli aşmak. Geldiğimizden bu yana borç yükünde debelenip duruyoruz.” dedi.

Konuşmalar sonrasında ilgili gündem maddelerinin oylamasına meclisten oy çokluğuyla geçerken, Cumhur İttifakı’nın 8 üyesi satışlara ret oyu verdi.