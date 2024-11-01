Edirne'de Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı bir operasyonuyla, ruhsatsız tabanca ve mühimmat ile yakalanan bir şahıs gözaltına alındı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Keşan'ın Yeni Mescit Mahallesi Gökkuşağı Sokak'ta gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli tavırlar sergileyen C.A. isimli şahıs durduruldu.

Yapılan aramada şahsın üzerinde ruhsatsız bir tabanca ve bu tabancaya ait 14 adet 9,19mm çapında dolu fişek ele geçirildi.

6136 sayılı Silahlar ve Mühimmat Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alınan C.A., hakkında başlatılan adli süreç kapsamında gerekli işlemlere tabi tutuldu.