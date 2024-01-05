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Edirne'de 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimleri nedeniyle Keşan’da siyasi partilerden Belediye Meclis üyeliği için yapılan başvurular AK Parti ve İYİ Parti de devam ederken, CHP ve MHP’de sona erdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde CHP’den 43, AK Parti den 12 ve MHP’den 6 üye Belediye Meclisi için aday adaylığı başvurusunda bulundu.

CHP’de geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan önseçimi Mehmet Özcan kazanmıştı. Özcan’ın adaylığının da CHP MYK’sı tarafından onaylanarak kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

MHP’de ayrıca Serdar Duman’da MHP Genel Merkezi’ne Keşan Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunda bulunmuştu. Duman’ın adaylığı ile ilgili olarak da Cumhur İttifakı çerçevesinde nasıl sonuçlanacağı siyasi çevrelerde merakla bekleniyor.

AK Parti’de aday adaylığı başvuruları bugün, İYİ Parti de ise 12 Ocak’ta sona erecek.

Keşan’da seçimler öncesi, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, DSP, Memleket Partisi de seçim öncesi sessizliği sürdürmeye devam ediyor.

Bu arada Gelecek Partisi ise Belediye Başkan Adayı olarak Aydoğan Ersöz’ü belirlemiş ve kamuoyuna açıklamıştı. Ersöz, belediye meclis üyeliği aday adaylığı için çalışmaların devam ettiğini belirtmişti.