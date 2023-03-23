Edirne'de Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği’nce çeşitli suçlardan aranan bir kişi tutuklandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde otodan hırsızlık, kasten yaralama, hakaret, mahal zarar verme suçlarından aranan N.B. adlı kişi önceki gece saat 00.10 sıralarında yakalandı.
Polis ekipleri, takibe aldıkları söz konusu zanlıyı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yediyüzevler TOKİ girişinde gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadeleri sonrası adli makamlara sevk edilen N.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.