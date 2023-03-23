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Edirne'de Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği’nce çeşitli suçlardan aranan bir kişi tutuklandı. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde otodan hırsızlık, kasten yaralama, hakaret, mahal zarar verme suçlarından aranan N.B. adlı kişi önceki gece saat 00.10 sıralarında yakalandı.

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