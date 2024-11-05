Edirne'de Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı bir operasyonu sonucu, ruhsatsız tüfek ve mühimmat ele geçirildiErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Keşan merkezinde bulunan Yeni Mescit Mahallesi Hakan Korkmaz Caddesi üzerinde şüpheli durumdaki bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, sürücü A.Ç. D. isimli şahsın üzerinde 6136 sayılı Kanuna Muhalefet suçunu oluşturan materyaller bulundu.

Yapılan aramada, aracın atım yatağında 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 16 adet dolu kartuş ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs hakkında gerekli işlemler başlatılırken, ekipler, bu tür çalışmaların aralıksız süreceğini kaydetti.