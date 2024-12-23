Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşanan üzücü olayda, tartışmaya müdahale eden işletme sahibi CHP Keşan İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Binbay, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan'da yaşanan üzücü olayda, bir restoranda çıkan tartışmaya müdahale eden işletme sahibi ve CHP Keşan İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Binbay kalp krizi geçirdi.

Alınan bilgiye göre olay, saat 22.30 sıralarında İspat Cami Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi.

Henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Durumu kontrol altına almak isteyen işletme sahibi Hamit Binbay, tarafları ayırmak için araya girdiği sırada fenalaşarak yere yığıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Binbay'a yaptığı müdahalenin ardından hemen Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Binbay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Hamit Binbay'ın ölümü, çevresinde büyük üzüntüye neden oldu.

Bu arada tartışmaya karışan müşteriler ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.