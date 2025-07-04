Edirne Keşan’da, yerleşim alanlarına ve su kaynaklarına yakın bir taş ocağının yeniden faaliyete geçirilme girişimi, kent konseyleri, muhtarlıklar, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin ortak tepkisine yol açtı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne’nin Keşan ilçesinde, 20 yıl önce ruhsatı iptal edilen bir taş ocağının yeniden faaliyete geçirilme girişimi, bölge halkını ve sivil toplum örgütlerini harekete geçirdi.

Keşan Kent Konseyi, mahalle muhtarlıkları, esnaf odaları, sendikalar ve çeşitli siyasi partiler, taş ocağının Yenimahalle, İzzetiye ve Aşağı Zaferiye mahalleleri arasında, eğitim kurumlarına ve içme suyu kuyularına yalnızca birkaç yüz metre mesafede yer almasının yaratacağı tehditlere karşı ortak bir açıklama yayımladı.

“BU SADECE BİR TAŞ OCAĞI DEĞİL, YAŞAM HAKKI TEHDİDİ”

Açıklamada, Bego Madencilik’in 2005 ve 2007 yıllarında alınan “ÇED Gerekli Değildir” kararlarına dayanarak taş ocağını yeniden işletmek istediği belirtildi. Ancak bu kararların alındığı dönemde bölgenin bugünkü yoğun yerleşim, eğitim kurumları ve su kaynakları gibi hassas unsurları barındırmadığı vurgulandı.

Geçtiğimiz hafta taş ocağı alanında yapılan kaçak patlatma, mahalle sakinlerini paniğe sevk etti. “Deprem mi oldu?” korkusuyla sokağa dökülen halk, gerçeği öğrenince öfke ve endişe içinde birleşti. Açıklamada, taş ocağının Keşan’ın yaşam alanlarını, eğitim yuvalarını ve su kaynaklarını tehdit ettiği vurgulanarak, “Bu bir çevre değil, yaşam hakkı mücadelesidir” denildi.

Keşan Kent Konseyi, Yeni Mahalle Meclisi, Kent Çevre ve Ekoloji Meclisi, 13 mahalle muhtarlığı, Keşan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Keşan Berberler ve Kuaförler Odası, Eğitim-Sen, Eğitim-İş, DİSK-Genel-İş, Tüm Emeklilerin Sendikası, Atatürkçü Düşünce Derneği, Emekli Öğretmenler Yardımlaşma Derneği, Temiz Keşan Derneği, CHP, Sol Parti, Emek Partisi ve DEM Parti’nin imzaladığı ortak açıklamada, taş ocağının yaratacağı riskler şu şekilde sıralandı:

Güncellikten Yoksun Karar: 2007 tarihli “ÇED Gerekli Değildir” kararı, bugünkü yerleşim ve çevresel koşulları yansıtmıyor.

2007 tarihli “ÇED Gerekli Değildir” kararı, bugünkü yerleşim ve çevresel koşulları yansıtmıyor. Yerleşim Alanlarına Yakınlık: Taş ocağı, üç mahalle ve yüzlerce öğrencinin bulunduğu okullara birkaç yüz metre mesafede.

Taş ocağı, üç mahalle ve yüzlerce öğrencinin bulunduğu okullara birkaç yüz metre mesafede. Sağlık ve Güvenlik Tehdidi: Patlatmaların yol açacağı toz, gürültü ve sarsıntılar halk sağlığını riske atıyor.

Patlatmaların yol açacağı toz, gürültü ve sarsıntılar halk sağlığını riske atıyor. Ekolojik Tahribat: Ormanlık alan ve ekolojik denge geri dönülmez şekilde zarar görecek.

Ormanlık alan ve ekolojik denge geri dönülmez şekilde zarar görecek. Su Kaynakları Tehlikede: Yeni Muhacir Beldesi’nin içme suyu kuyuları taş ocağına çok yakın, bu da anayasal suya erişim hakkını tehdit ediyor.

Yeni Muhacir Beldesi’nin içme suyu kuyuları taş ocağına çok yakın, bu da anayasal suya erişim hakkını tehdit ediyor. Trafik Riski: Taş kamyonları, çocukların oynadığı sokaklarda güvenlik sorunu yaratacak.

Taş kamyonları, çocukların oynadığı sokaklarda güvenlik sorunu yaratacak. Psikolojik Yıkım: Sürekli patlatmalar, toplumun ruhsal sağlığını olumsuz etkileyecek.

Sürekli patlatmalar, toplumun ruhsal sağlığını olumsuz etkileyecek. Hukuki Yetersizlik: Proje tanıtım dosyası bilimsellikten uzak ve çevre düzeni planına aykırı.