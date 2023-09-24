Edirne'nin Keşan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda iki şüpheli yakalandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesi olan Yeni Mescit Mahallesi'nde farklı zamanlarda yapılan iki ayrı operasyonda biri Zati Yörüker Caddesi üzerinde diğeri de Pazar Sokak üzerinde durumlarından şüphelenilerek H.U ve T.Ü adlı şahıslar durduruldu.

Şahıslarda H.U'nun kaba üst aramasında, 4 ayrı şeffaf poşet içerisinde daralı ağırlığı 1.30 gram eroin olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

T.Ü adlı şahsın yapılan kaba üst aramasında ise 21 adet Galara hap ele geçirildi.

Her iki olayla ilgili ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheli şahıslar hakkında tahkikat başlatıldı.