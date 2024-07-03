Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadelesini sürdürüyor. Ekipler, 6'sı aynı günde, diğer 2'si farklı günde olmak üzere toplamda 8 ayrı operasyonda 8 şüpheliyi uyuşturucu maddelerle ele geçirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlediği 8 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonların büyük bir bölümü Yeni Mescit Mahallesi'nde yapıldı. Aynı mahalle sınırları içerisindeki denetimlerde şüpheli E.T'.den 1,55 gram bonzai, B.K.'dan 1,48 gram eroin, E.F.'den 0,50 gram eroin ele geçirildi. Aynı günün akşam saatlerinde ise Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde durdurulan bir araçtaki şüpheli Ç.K.'nın üst aramasında 39 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, hapların şüpheli M.T.'ye ait olduğu tespit edildi. Yeni Mescit Mahallesi Zati Yörükler Caddesi üzerinde durdurulan şüpheli S.A'nın üst aramasında ise 2.23 gram bonzai ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında farklı gün ise Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Karanlıkdere Caddesi’nde ekipler tarafından durumundan şüphelenilen D.K. isimli şahıs durduruldu. Yapılan üst aramasında 1 adet peçete içerisinde 2,07 gram kimyasala bulanmış tütün ve 1 adet peçete içerisinde 0,52 gram esrar ele geçirildi. D.K. ve ele geçirilen uyuşturucu maddeler ilgili birime teslim edildi.

Ekipler, Aşağı Zaferiye Mahallesi, Enez Caddesi üzerinde ise durumundan şüphelenilen S.S. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 1 adet alüminyum folyo içerisinde 0,11 gram kimyasala bulanmış tütün ve 2 adet alüminyum folyo içerisinde 0,50 gram metamfetamin ele geçirildi.

Söz konusu operasyonlarda ele geçirilen maddeler ilgili birimlere teslim edilirken, şüpheliler ise emniyetteki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.