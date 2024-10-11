Edirne Keşan'da Anafartalar İlkokulu ve Raşit Efendi İlkokulu öğrenci velilerinden ders saatlerinin düşürülmesine tepki gösterdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yıkılacak olması kararı alınan ve halen yıkılmayan ve öğrencileri Anafartalar İlköğretim Okulu ve Raşit Efendi İlkokulu öğrenci velileri ders saatlerinin düşürülmesine tepkili.

Kış saati uygulamasının Enerji Bakanlığı tarafından uygulamanın devam edeceğini açıklamasının ardından ders saatlerinin 40 dakikadan 30 dakikaya düşürülmesi öğrenci velileri tepki gösterdi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın konuyla ilgili olarak 3 Eylül 2024 tarihinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilen genelgede yer alan hükümde, 2024/2025 eğitim öğretim yılında yık-yap ve güçlendirme kapsamına alınarak başka bir okulun binasına taşınan ya da öğrenci yoğunluğu nedeniyle ikili eğitim yapan resmi ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında Valilikler (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) tarafından yapılacak il/ilçe okul bazlı planlamalar çerçevesinde ilgi (a) ve (b) yönetmeliklerde 40 dakika olarak belirtilen bir ders saati süresi 30 dakikaya kadar düşürülerek uygulanabilecektir denilmesinin ardından Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’de 1 haftadan bu yana ders saatlerini 30 dakika olarak uygulamaya başladı.

Edinilen bilgilere göre; Raşit Efendi İlkokulu’nda sabahçı öğrenciler sabah saat 08.00 yerine saat 08.40’ta derse girecekler. Öğlenci olan öğrenciler ise saat 18.00 yerine saat 17.00’de okuldan çıkış yapacaklar.

Konuya tepki öğrenci velileri bu durumun yeniden gözden geçirilerek, 40 dakika olan ders saatinin neye göre 30 dakikaya düşürüldüğünün de açıklanmasını istedi.

Veliler bu konuda Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden bir açıklama bekliyor.