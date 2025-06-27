Edirne Keşan Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mutlu Gezer, yaz tatiline giren öğrenciler için anlamlı bir çağrıda bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Gezer, anne ve babalara seslenerek çocuklarını yaz aylarında kuaförlük, berberlik ve benzeri meslek gruplarına yönlendirmeye davet etti.

Gezer, erken yaşta meslekle tanışmanın bireysel gelişim kadar toplumsal fayda açısından da önemli olduğuna dikkat çekti. “Berberlik ve kuaförlük, sadece hizmet değil; aynı zamanda ahlak, saygı ve meslek terbiyesinin kuşaktan kuşağa aktarıldığı bir esnaflık geleneğidir” diyen Gezer, ahilik kültürüne vurgu yaptı.

Odaya kayıtlı güvenilir ustaların yanında çırak olarak eğitim alacak öğrencilerin aynı zamanda ilçedeki mesleki eğitim merkezleri ve teknik Anadolu liselerinde de öğrenim görerek çift yönlü gelişim sağlayabileceğini belirtti.

Gezer açıklamasında, “Çocuklarımız bir meslek edinmenin yanı sıra iş disiplini, sorumluluk ve ahlaki değerleri de kazanacaktır. Aynı zamanda tatil döneminde dinlenme haklarının da gözetilmesi gerektiğini unutmamalıyız” ifadelerine yer verdi.

Başkan Gezer, hem meslektaşların kendi çocuklarını işyerlerinde eğitmeleri temennisini paylaştı hem de aileleri çocuklarının geleceğini birlikte şekillendirmeye davet etti.