Keşan Belediyesi’nin yeni kaldırım düzenlemeleri ile Keşan’daki bazı kaldırımlara araçların park yapmasını engellemek amacıyla konulan yüksek taşlar, vatandaşların buralara takılarak yaralanmalara neden oluyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da Hastane Caddesi’ndeki yüksek kaldırım taşlarının, yapıldığı günden beri birçok kişinin düşmesine ve yaralanmasına sebep oldu.

Bunlardan son kurban da Seyit Ahmet Özlüer oldu. Şehitlik Parkı önündeki kaldırım taşına takılarak düşen ve yaralanan Özlüer'in kolu kırıldı.

Kolunu alçıya aldıran Özlüer, taşlara takılıp düşen birçok kişinin olduğunu belirterek, Keşan Belediyesi’nin bu konuda önlem almasını istedi.

Özlüer, bu konuda Keşan Belediyesi yetkililerini uyardı.