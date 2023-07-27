Edirne'nin Keşan ilçesinde Demokrat Parti İlçe Başkanı Şaban Balkanlı, tüm demokratları 'demokrat' çatısı altında toplanmaya ve birlikte siyaset yapmaya davet etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Demokrat Parti olarak tüm Keşanlı vatandaşları partilerine katılmaya da davet eden Keşan İlçe Başkanı Şaban Balkanlı, Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi’nde daha önce görev almış eski demokratlar ile kendilerini demokrat hisseden gençleri 'Demokrat Partisi' çatısı altında toplanmaya, beraber siyaset yapmaya davet etti.

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ DEMOKRAT PARTİ

Ülkenin sorunlarını çözecek partinin, partileri olduğunu belirten Başkan Balkanlı, "Bizler demokratlar olarak ülke siyasetini yakından takip ediyoruz. Yapılacak ilk yerel seçimlerde doğruları söyleyenleri iktidara getirmenin gayreti içindeyiz. Çünkü bu ülke bizim, çare var. Çözüm Kırat, çözüm Demokrat Parti ve yetişmiş kadrolardır" dedi.

Demokrat Parti'nin Türkiye'nin çimentosu olduğunu ifade eden Balkanlı, "Biz 77 yıllık köklü bir partiyiz. Biz milletin sesiyiz. Demokrat Parti 1946 ruhunu yeniden canladıracak bir partidir. Demokrat Parti ile Türkiye değişecek" diye konuştu.

DEVLETİN KAYNAKLARI SATILMAYA DEVAM EDİYOR

Öte yandan ÖTV, KDV ve iğneden ipliğe yapılan zamları da eleştiren Demokrat Parti Keşan İlçe Başkanı Şaban Balkanlı, devletin kaynaklarının satılğını ve hala satılnaya devam edildiğini belirterek “Sözde tasarruf genelgesi yayınlanıyor, fakat buna uyulmuyor, saltanat devam ediyor. Bizler de devletimizin yetkililerinden ve siyasilerden de tasarruf yapmalarını bekliyoruz. Yönetilemeyen bir devlet var olduğu gibi, olan da vatandaşımıza oluyor" değerlendirmesinde bulundu.