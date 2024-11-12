Keşan Kaan Spor’un küçük yüzücüleri, Atatürk'ü Anma Haftası etkinlikleri kapsamında Yunanistan’da düzenlenen şampiyonada büyük başarı elde ettiler.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yunanistan Yüzme Federasyonu tarafından Orestiada şehrinde düzenlenen 10 Yaş Gelişim Şampiyonası'na, Keşan Kaan Spor Yüzme Antrenörü Eray Erel’in öncülüğünde katılan minik yüzücüler, her yarışta başarı göstererek kürsüde bayrağımızı dalgalandırdı.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Sporda başarılı olmak için bütün milletçe sporun niteliği ve değeri anlaşılmış olmak ve ona kalpten sevgiyle bağlanmak ve onu vatani görev saymak gerekir.” sözünü hatırlatan antrenör Eray Erel, “Atamızı en güzel şekilde anma motivasyonuyla çıktığımız her yarışta sporcularımız kürsü başarısı göstererek bize büyük bir gurur yaşatmışlardır. Kendilerini ve ailelerini kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

Keşanlı sporcuların elde ettiği dereceler ise şöyle:

MEHMET URAS ENGİN:

25 m Kelebek 1.

50 m Kelebek 1.

25 m Sırtüstü 2.

50 m Serbest 2.

25 m Serbest 3.

YAMAN ERGENE:

25 m Kurbağa 1.

50 m Kurbağa 2.

50 m Serbest 4.

25 m Serbest 4.

MEHMET YAĞIZ GÜRSOY:

50 m Sırtüstü 2.

25 m Serbest 2.

25 m Sırtüstü 3.

50 m Serbest 3.