İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, Uzunköprü ilçesinde yaşanan vahşi hayvan katliamı üzerine sert bir açıklama yaptıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Uzunköprü'de yaklaşık 15 köpeğin katledilerek çuvallara konulup bir çöplüğe bırakıldığını öğrenmeleri sonrasında insanlık dışı olayın sorumlularının tespit edilerek cezalandırılması için konunun takipçisi olacağını açıkladı.

Prof. Dr. Mehmet Akalın, yaptığı açıklamada, yasanın geri çekilmesi konusunda boşuna ses çıkarmadıklarını dile getirerek, "Bu vahşeti gerçekleştirenlerin bulunup adalete teslim edilmesi için ivedi bir şekilde soruşturma başlatılması gerekiyor" dedi.

"OLAYIN BİZZAT TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

Milletvekili Akalın, olayın aydınlatılması ve faillerin bulunması için özellikle ilçenin giriş çıkış noktalarındaki MOBESE kameralarının incelenmesi gerektiğini vurguladı.

İnsani olmayan eylemin faillerinin adalet önüne çıkarılması gerektiğini belirten Akalın, bu canice eylemin sorumlularının tespit edilip cezalandırılması açısından konunun takipçisi olacağını belirterek, İYİ Parti Milletvekili Mehmet Akalın, bu tür vahşetlerin bir daha yaşanmaması için gerekli adımların atılmasının ve hayvan haklarına yönelik daha güçlü yasaların çıkarılmasının elzem olduğunu sözlerine ekledi.