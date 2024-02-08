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Şeffaflık Örgütü’nün raporuna göre, Türkiye'nin, yolsuzlukta Afrika ligine düşmesine ilişkin değerlendirmede bulunan İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, AK Parti'nin 20 yılı aşkın süredir iktidarda olduğu Türkiye’de yolsuzluğun tavan yaptığını öne sürdü.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, Şeffaflık Örgütü’nün raporuna göre, Türkiye'nin, yolsuzlukta Afrika ligine düşmesine ilişkin değerlendirmede bulunurken, AK Parti'in 20 yılı aşkın süredir iktidarda olduğu Türkiye’de yolsuzluğun tavan yaptığını öne sürdü.

Şeffaflık Örgütü'nün son açıkladığı yolsuzluk raporuna ilişkin değerlendirmede bulunan Milletvekili Akalın, AK Parti'nin iktidara gelmeden önce '3Y'yi bitireceği sözlerini anımsatarak, "AK Parti'nin Cumhuriyet’in 100’üncü yılında 'Türkiye Yüzyılı' ifadesiyle övündüğü politikaları ülkeyi çıkılması zor bir girdaba sürükledi. Yayımlanan 2023 yılı Yolsuzluk Algı Endeksi’ne göre Türkiye, 2023'te 14 sıra geriledi ve 34 puanda kaldı. Söz konusu endekste, Türkiye 180 ülke içinde 115. sırada bulunurken; Cibuti, Nijer, Kenya, Malavi ve Angola gibi Afrika ülkeleriyle aynı sıralarda yer aldı. Türkiye’nin puanı 2022 yılında 36 olarak açıklanmıştı. Büyük bir gerileme mevcut. Bunun sebebi iktidarın yolsuzlukları. İktidarı Bu ülkenin başına gelmeden önce 3Y'yi bitireceğiz. Yani yasak, yolsuzluk, yoksulluk artık olmayacak" diye konuştu.

2024 yılında gelinen noktada durumun ortada olduğunu kaydeden Milletvekili Akalın, "Yasaklar diz boyu, yolsuzluklar diz boyu, yoksulluk diz boyu. İktidar kazanıyor vatandaş kaybediyor. Türkiye sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel olarak iflasa sürükleniyor" değerlendirmesinde bulundu.