Edirne’de Kapıkule Sınır Kapısı’ndan yurda giriş yapan ve polis ekiplerince durdurulan bir tırda yapılan aramada çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Yakalanan eşyaların gümrüklenmiş değerini 7 buçuk milyon TL olduğu belirlendiği belirtildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince yapılan çalışma sonucu çok sayıda gümrük kaçağı ürünün yurda giriş engellendi. Edirne’de Kapıkule Sınır Kapısı’ndan giriş yapan ve sürücülüğünü M.Y. isimli şahsın yaptığı 42 AON 856 plakalı tır polis ekiplerinde otoyol gişelerinde durduruldu. Tırın çekici ve bu çekiciye bağlı dorsesinde arama yapıldı. M.Y’nin kullandığı 42 AON 856 plakalı tır ve tıra bağlı 42 AHT 821 plakalı dorsede yapılan aramada gümrük kaçağı 1 milyon 440 bin sigara sarma kağıdı, 1 milyon 512 bin sigara filtresi, 13 bin 400 elektronik sigara, bin 100 markasız gözlük ve 390 hormon ilacı ele geçirildi.

Yakalanan eşyaların gümrüklenmiş değeri 7 buçuk milyon TL olarak belirlendiği belirtildi. Yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan şüpheli M.Y. hakkındaki işlemler devam ediyor.