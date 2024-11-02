Edirne Süper Amatör Lig, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)
Süper Amatör Lig’deki Edirne temsilcilerinden Anafartalarspor yarın Saat 12.00’de Keşan Atatürk Stadı Mustafa Kaldı sahasında İpsalaspor ile diğer temsilci Keşan İdmanyurdu ise saat 16.00’da yine Mustafa Kaldı sahasında Tuncaspor ile karşılaşacak.
Ligin ilk haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle;
Saat 15.30- Kaleiçi- Mega Genç
Saat 14.00- Yeniimaret-Uzunköprüspor
Saat 14.00- Osmanlıspor-Lalapaşaspor
Saat 12.00- Anafartalarspor-İpsalaspor
Saat 16.00-Keşan İdmanyurdu-Tuncaspor
Kaynak: igf