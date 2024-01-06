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Yine Keşan temsilcilerinden Anafartalarspor’un yer aldığı B Grubu’nda oynanacak maçların programı da şöyle;

Edirne Süper Amatör Lig’de ilk yarı maçların yarın oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA) Keşan takımlarından Keşan İdmanyurdu’nun yer aldığı A Grubu’nda oynanacak maçların programı şöyle;

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