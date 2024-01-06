Edirne Süper Amatör Lig’de ilk yarı maçların yarın oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)
Keşan takımlarından Keşan İdmanyurdu’nun yer aldığı A Grubu’nda oynanacak maçların programı şöyle;
Saat 13.45: Osmanlıspor-Keşan İdmanyurdu
Saat 15.15:Yıldırım Gençlerbirliği-Enez Belediyespor
Saat 16.00: Karaağaç Ardaspor-Karaağaç Karlıovaspor
Bay: Edirne Genç Aslanlar
Yine Keşan temsilcilerinden Anafartalarspor’un yer aldığı B Grubu’nda oynanacak maçların programı da şöyle;
Keşan Anafartalarspor-Çarşıpor: 3-0 (Hükmen)
Saat 13.00- Edirne Mega Genç-Subaşıspor
Saat 13.30- Lalapaşaspor-Yeni İmaretspor
Bay: İpsalaspor