Edirne Süper Amatör Lig'de Anafartalarspor maçının 4-4 berabere bitmesinin ardından, Yeni İmaret takımı oyuncuları Anafartalarsporlu oyunculara saldırdı. Anafartalarspor’a yapılan saldırıyı kulüpler yaptıkları açıklamalarla kınadı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Süper Amatör Lig'de oynanan karşılaşmada Yeni İmaretspor-Anafartalarspor maçı sonrası, olaylar çıktı. Maçın ardından Yeniimaretsporlu oyuncular Anafartalarspor takımı oyuncularına saldırdı.

Anafartalarspor 2-0 mağlup duruma düştüğü karşılaşmada attığı 3 golle ilk yarıyı 3-2 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında Anafartalarspor'dan iki oyuncu kırmızı kart gördü. 9 kişi kalan Anafartalarspor bir gol daha atarak durumu 4-2 yaptı. Maçın geri dakikalarında maçın hakemi Emrah Topal, Yeni İmaretspor lehine çaldığı iki penaltı ile Yeni İmaretspor penaltıdan attığı gollerle durumu 4-4 yaptı.

Karşılaşma 4-4 sona ererken, Yen İmartesporlu oyuncular, saha içerisinde Anafartalarsporlu oyunculara saldırdı ve maçta olaylar çıkarken, olayları bastırmak için takviye emniyet güçleri çağrıldı.

Hatırlanacağı gibi, Yeni İmartespor takımı geçtiğimiz yıl da genç takım maçında Keşanspor genç takımına sahada saldırmış ve yine olaylar çıkmıştı.

ANAFARTALARSPOR’A KEŞAN TAKIMLARINDAN DESTEK

Öte yandan Yenimaretsporlu oyuncuların, Anafartalarspor oyuncularına saha içerisinde yaptıkları saldırıyı Keşan Kulüpleri yaptıkları açıklamalarla kınadı.

Keşanspor Kulübü “Keşan Anafartalarspor kulübüne Yeni İmaret deplasmanında yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, sorumluların cezalandırılmasını bekliyoruz “ derken, Yenikarpuzluspor Kulübü, Keşan Zaferspor, Keşan Gençlerbirliği Spor Kulübü, Beyendikspor Kulübü “Anafartalarspor’a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Sporun dostluk ve kardeşlik olduğu unutulmamaladır” mesajları verdi.

Keşan Genç Ordu S.K. ise paylaşımında, “Yine Yeni İmaret, yine saldırı ve darp! Keşanımızın en köklü kulüplerinden biri olan Anafartalarspor’a yapılan saldırıyı kınıyoruz. Aynı olaylarda geçen yıl kulağının üzerine yatan Edirne AKF başkanlığı ve TFF İl Temsilciliğinin bu defa ne yapacaklarını, tüm Keşan halkı gibi biz de bekliyoruz. Spor Dostluktur. Spor kardeşliktir. Spor adalet ve özveri ile yönetilirse amacına ulaşır” ifadelerini kullandı.

Keşan İdmanyurdu Kulübü Başkanı Taner Karatepe ise, şahsi hesabından yaptığı paylaşımda “Anafartalarspor Kulübüne yapılan saldırıyı kınıyorum. Spor şiddet değil kardeşliktir” dedi.