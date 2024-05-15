Edirne Kutlu Spor Kulübü, 5 il, 26 kulüp ve 554 sporcunun katıldığı turnuvada 8 madalya alarak Edirne’yi temsil etti.Erdoğan DEMİR / KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - 11 Mayıs 2024 tarihinde Türkiye Karate Federasyonu Kırklareli İl Temsilciliği tarafından düzenlenen, 5 il, 26 kulüp ve 554 sporcunun katıldığı Trakya Karate Ligi 4. Etap müsabakaları sona erdi. Edirne Kutlu Spor Kulübü 11 sporcuyla katıldığı turnuvada 8 madalya alarak kıran kırana mücadele etti.

Karate Antrenörü Fatih Kutlu yaptığı açıklamada; “Sporcularımız son derece mücadeleci ruh ile kendilerini ifade etmişlerdir. Şehrimize daha iyi başarılar getirmek için çalışmalara ara vermeden devam etmekteyiz” dedi. Madalya alan sporcularımız; Buğlem Aladağ Kumite’de 3. / Emir Reyhan Kata’da 2. - Kumite’de 3. / Kuzey Kayataş Kumite’de 3. / Furkan Çınar Kumite’de 3. / Berat Aras Özbilgi Kumite’de 3. / Hira Adile Benakman Kumite’de 2. / Şaziye Tan Kumite’de 3. olmuştur.”