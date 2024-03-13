Edirne Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Edirne Şubesi, Kültürspor yönetimi yapılan açıklamaya yanıt verdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Edirne Şubesi (TFFHGD) Yönetim Kurulu ve Edirne İl Hakem Kurulu, geçtiğimiz Pazar günü oynanan 18 Kasım Kurtuluşspor-Keşan 1984 Kültürspor maçının tatil edilmesi üzerine Kültürspor'un yaptığı eleştiriye yazılı bir açıklama ile cevap verdi.

Yapılan açıklama şöyle:

“10.03.2024 Pazar günü Uzunköprü'de oynanan1. Amatör Lig, 18 Kasım Kurtuluşspor - Keşan Kültürspor müsabakasının 65. Dakikasında hakemimize hakaret etmesi sonucu kırmızı kartla oyun dışı kalan Keşan Kültürspor'un 20 numaralı oyuncusu karara itiraz ederek müsabakanın hakemi olan Bilgehan Bulduk'a yumruk atmaya teşebbüs etmiş ve hakemimizin refleksi sonucu yumruk hakemimizin sol omzuna isabet etmiştir. Hakemlerimiz yaşanan fiziksel saldırı sonucunda müsabakayı tatil etmişlerdir. Hakemimize yapılan fiziki saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Sporun asıl amacının dostluk ve centilmenlik olduğunu göz ardı ederek; fanatik ruhlu, saldırgan ve saha içerisindeki başarısızlığını saha dışına yansıtan tavırlar spora gölge düşürmektedir. Buna benzer tutum ve eylemler, bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da Türk sporuna büyük zararlar vererek, derin yaralar açacaktır. Değerli üyemiz Bilgehan Bulduk, müsabakada görevli hakemlerimize ve tüm camiamıza tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu konuyla ilgili hakemlerimizin her zaman yanında olduğumuzu ve yaşanacak süreci yakından takip ettiğimizi belirtmek isteriz.”