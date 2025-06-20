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Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kıymetli meslek büyüğümüz, abimiz, mesai arkadaşımız Erdoğan Beypınar’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekânı cennet olsun” ifadelerine yer verildi.

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