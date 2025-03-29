Edirne Valisi Yunus Sezer huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu.MEHMET AYTAÇ / KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, 27 Mart 2025 tarihinde Edirne Huzurevi'nde düzenlenen iftar programında huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Yaşlılar Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, Vali Sezer ve eşi, yaşlılarla sohbet ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

VALİ SEZER'DEN BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

İftar programında konuşan Vali Sezer, Ramazan Bayramı'nın İslam alemine huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu. Edirne'nin farklı noktalarında ve Balkanlar'da iftar programları düzenlediklerini belirten Sezer, "Valilik olarak gönül coğrafyamız Balkanlar'da iftarlar verdik. Geçtiğimiz gün de Selimiye'nin gölgesinde bütün Balkanlar'ı iftar sofrasında buluşturduk. Hep beraber Türkiye'nin daha güçlü olması için dua ettik." dedi.

SERGİ AÇILIŞI VE KÜLTÜR SANAT ÇALIŞMALARI

İftarın ardından Vali Sezer ve eşi, huzurevi sakinleri tarafından hazırlanan ebru ve el sanatları sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Sergiyi gezen Sezer, Huzurevi Müdürü İbrahim Irmak'tan kültür sanat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sistem ve Ağ Yönetimi Daire Başkanı Ebubekir Sıddık Coşkun, Vali Yardımcısı Turgut Subaşı ile Edirne'de Barınan Yaşlıları Koruma ve İhtiyaçlarını Karşılama Derneği üyeleri katıldı