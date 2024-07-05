Edirne Valisi Yunus Sezer, 663.Kırkpınar nedeniyle Kırkpınar Haftası nedeniyle bir açıklama yayınladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Sezer’in açıklaması şöyle;

“Atalarımızın Rumeli’ye geçişi ve Edirne’nin fethi ile başlayan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin 663. yılına erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Türk akıncıları Ali ile Selim’in başlattığı ve yüzyıldır aralıksız süren Kırkpınar efsanesi kendine has gelenekleri ve ögeleri ile UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras listesine girerek bir dünya markası olmuştur.

Er meydanı ve Türk güreşi, insan merkezli büyük bir medeniyetin oluşturduğu yaşam biçimidir. Türk güreşinin geleneksel olarak içinde barındırdığı, Ağalık, Altın Kemer, Zembil, Kispet, Cazgır, Davul – Zurna, Peşrev, yağlanma, Pehlivan ve Başpehlivan gibi özel uygulamalar vardır ve bunların bütünü KIRKPINAR da vücut bulmuştur.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’te Türk güreşine önem vermiş,Kurtdereli Mehmet Pehlivan’a yazdığı mektupta“Seni cihanda ün salmış bir Türk pehlivanı olarak tanıdım. Parlak muvaffakiyetlerin sırrını şu sözlerle izah ettiğini öğrendim; ‘Ben güreşte arkamda Türk Milletinin bulunduğunu ve millet şerefini düşünürüm’ Bu dediğini en az yaptıkların kadar beğendim. Onun için senin bu değerli sözünü Türk sporcularına bir meslek düsturu olarak kaydediyorum. Pehlivan ömrünün tam sağlıklı ve uzun sürmesini dilerim” demiştir.

Kıymetli Edirneliler;

Şimdi bize düşen görev atalarımızdan bizlere miras kalan ve 663 yıl boyunca aralıksız süren Geleneksel Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin kendine has özelliklerine dokunmadan gelecek nesillere aktarmak ve yaşatmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye'nin başpehlivanının belli olduğu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Kültür Etkinliklerine ev sahipliği yapmanın gururu ile Edirne'ye gelen yerli yabancı konuklara hoş geldiniz diyor, tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyorum.”